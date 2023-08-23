Украинцы берут все больше микрокредитов, но сумма займов уменьшается

Количество микрокредитов растет ежеквартально, в то время как средняя сумма займа уменьшается. Об этом сообщает Опендатабот.

За полгода 2023-го выдано 3 884 875 микрокредитов на 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общем на 23,9 млрд грн. Средняя сумма кредита и темпы прироста количества взятых микрозаймов во втором квартале несколько уменьшились по сравнению с первым.

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После упадка отрасли МФО в первой половине 2022 года, в среднем в этом году в месяц украинцы берут 650 000 микроссуд. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022-м, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021 года: тогда в месяц в среднем выдавалось 1,17 млн микрокредитов.

Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за второй квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с первым кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% – с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения: в прошлом году во втором квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во втором квартале 2021 года — 4468 грн.

В настоящее время украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14,9 млрд грн, и на 22% меньше суммы задолженности на конец первого полугодия 2022-го (11,4 млрд грн).

В отличие от 2022 года, задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.

НБУ инициировал законопроект №9422 относительно ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг. Согласно предложенному закону, планируется установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.