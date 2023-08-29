RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українці назвали нормальний для них рівень доходів, якого їм вистачить на місяць

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 13:25
Українці назвали нормальний для них рівень доходів, якого їм вистачить на місяць - Фото
Гривні (фото - unsplash.com)

Фінансові вимоги українців у 2023 році почали зростати – як у гривневому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого значно або дещо нижче бажаного рівня. Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

Медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у червні 2023 року становило 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом). У листопаді 2021 року ця сума була 10 000 гривень (385 доларів за поточним курсом), а у грудні 2022 року – 10 000 гривень (падіння до 240 доларів за поточним курсом).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Відповідаючи на запитання про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,5% – дещо нижче.

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера та винятково за мобільними телефонними номерами.
Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.
Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року.

Наталія Софієнко
рівень зарплатдоходи українців

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 