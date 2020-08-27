Украинцы назвали ответственных за свое благосостояние

Большинство украинцев (63,8%) считают, что за их благосостояние несут ответственность как государство, так и они сами. Об этом говорится в выпуске Госслужбы статистики "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году".

15,4% опрошенных считают, что за их благосостояние несет ответственность преимущественно государство, а 10,1% – что преимущественно они сами.

Полностью возлагают ответственность на государство за собственное благосостояние 7,6% респондентов, а полностью на себя — лишь 3,1% украинцев.

Больше всего полностью возлагающих ответственность на государство за собственное благосостояние – в категории "женщины в возрасте 59 лет и старше" (12,7%), а также в категории "мужчины в возрасте 60 лет и старше" (10,3%).

Больше всего полностью возлагающих ответственность на себя за собственное благосостояние – в категории "женщины в возрасте от 18 до 35 лет" (4,5%) и в категории "мужчины в возрасте от 18 до 35 лет" (4,4%).

Наибольшая доля считающих, что за их благосостояние ответственны как они сами, так и государство (70%) – в категории "мужчины в возрасте от 35 до 59 лет". А наименьшая доля считающих так – в категории "женщины в возрасте 59 лет и старше" (59,6%).

В мае в Минсоцполитики заявили о том, что уровень бедности в Украине вырастет до 45% .

В августе в Госстате сообщили о том, что почти 99% украинцев считают себя бедными либо ниже среднего класса.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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