Украинцы раскрывают доходы. За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн

Со старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", — сообщил Гетманцев.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.

Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.