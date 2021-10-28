Украинцы раскрывают доходы. За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн
28.10.2021, 08:59
Даниил Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Со старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.
В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.
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"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", — сообщил Гетманцев.
- 15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.
- В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.
- Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода.
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