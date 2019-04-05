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05.04.2019, 16:26

Уплатить налоги нужно раньше из-за майских праздников - ГФС

Уплатить налоги нужно раньше из-за майских праздников - ГФС

26 апреля - последний день уплаты налогов в этом месяце

В апреле украинцы должны уплатить налоги немного раньше - до 26 числа, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Это связано с распоряжением правительства, согласно которому, рабочий вторник 30 апреля переносится на субботу, 11 мая, а 29 и 30 апреля будут выходными.

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Поскольку нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов, ее нужно совершить до 26 апреля включительно, рассказали в ГФС.

Напомним, в 2018 году плательщики подали почти 304 000 деклараций по налогу на прибыль. К оплате было задекларировано почти 100 млрд грн. 

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Теги: налоги, ГФС, ФОПы
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