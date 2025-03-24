Утепление домов в Киеве снизило платежки за отопление на 30% – Киевтеплоэнерго

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Меры по энергоэффективности позволили киевлянам сэкономить на отоплении в отопительном сезоне-2024/2025. По словам директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, в модернизированных домах стоимость теплоснабжения была на 30% ниже, чем в среднем по городу, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Киеве средняя стоимость отопления составила 27 грн/кв. м. Там, где были проведены энергоэффективные мероприятия, она была на уровне 22 грн/кв. м. Для квартиры площадью 50 кв. м это означает экономию 500 грн ежемесячно", – отметил Лопатин во время брифинга.

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В то же время он сообщил, что долги жильцов за отопление выросли на 6,5% с начала сезона и достигли 8 млрд грн.