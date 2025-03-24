Утеплення будинків у Києві знизило платіжки за опалення на 30% – Київтеплоенерго
Заходи з енергоефективності дали змогу киянам заощадити на опаленні в опалювальному сезоні-2024/2025. За словами директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, у модернізованих будинках вартість теплопостачання була на 30% нижчою, ніж у середньому по місту, інформує Інтерфакс-Україна.
"У Києві середня вартість опалення склала 27 грн/кв. м. Там, де проведено енергоефективні заходи, вона була на рівні 22 грн/кв. м. Для квартири площею 50 кв. м це означає економію 500 грн щомісяця", – зазначив Лопатін під час брифінгу.
Водночас він повідомив, що борги мешканців за опалення зросли на 6,5% з початку сезону і досягли 8 млрд грн.
- Опалювальний сезон 2024–2025 років у Києві почався на два тижні раніше, ніж попередній, – 30 жовтня.
- У серпні 2024 року Кабінет міністрів вирішив до кінця опалювального сезону зберегти для виробників тепла пільгову ціну на газ 7,4 грн за кубометр.
- Міська влада Києва вирішила закінчити опалювальний сезон у зв'язку з потеплінням. Батареї почали вимикати з 24 березня – на чотири дні раніше, ніж торік.