Утеплення будинків у Києві знизило платіжки за опалення на 30% – Київтеплоенерго

Модернізація будинків у Києві знизила платіжки за опалення на 30%

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Заходи з енергоефективності дали змогу киянам заощадити на опаленні в опалювальному сезоні-2024/2025. За словами директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, у модернізованих будинках вартість теплопостачання була на 30% нижчою, ніж у середньому по місту, інформує Інтерфакс-Україна.

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"У Києві середня вартість опалення склала 27 грн/кв. м. Там, де проведено енергоефективні заходи, вона була на рівні 22 грн/кв. м. Для квартири площею 50 кв. м це означає економію 500 грн щомісяця", – зазначив Лопатін під час брифінгу.

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Водночас він повідомив, що борги мешканців за опалення зросли на 6,5% з початку сезону і досягли 8 млрд грн.