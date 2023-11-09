В Дії запустили бета-тест по оформлению субсидии

Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование услуги по оформлению субсидии через портал Дія, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вскоре запустим на портале Дія усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенной для оплаты коммуналки", – говорится в сообщении.

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В настоящее время начинается бета-тестирование нового сервиса.

После его запуска, как обещает Федоров, время на оформление помощи сократится до 10 минут, а сама процедура будет проходить всего в семь шагов.