У Дії запустили бета-тест з оформлення субсидії
09.11.2023, 11:38
Дія
Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги з оформлення субсидії через портал Дія, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", – йдеться у повідомленні.
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Наразі розпочинається бета-тестування нового сервісу.
Після його запуску, як обіцяє Федоров, час на оформлення допомоги скоротиться до 10 хвилин, а сама процедура відбуватиметься лише у сім кроків.
- У червні Кабінет міністрів запустив експеримент зі швидкого надання субсидії.
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