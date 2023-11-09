У Дії запустили бета-тест з оформлення субсидії

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги з оформлення субсидії через портал Дія, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", – йдеться у повідомленні.

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Наразі розпочинається бета-тестування нового сервісу.

Після його запуску, як обіцяє Федоров, час на оформлення допомоги скоротиться до 10 хвилин, а сама процедура відбуватиметься лише у сім кроків.