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Кабмін запустив експеримент зі швидкого надання субсидії: інструкція

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 11:42
Кабмін запустив експеримент зі швидкого надання субсидії: інструкція - Фото
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів запустив експеримент зі швидкого надання субсидії. Відповідну постанову, яка дає змогу максимально спростити звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке ухвалення рішення щодо її надання, уряд ухвалив 13 червня. 

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Міністерство соцполітики пояснило, як отримати житлову субсидію в один клік.

"Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви – максимально автоматизовано", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нововведення, громадянам не потрібно буде збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій.

Уповноваженому члену родини треба буде подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про:

→ членів домогосподарства,

→ адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії),

→ рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який бажаєте отримувати виплату.

Потім слід визначити зручний для себе канал для комунікації  та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява – паперова).

Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення  виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно.

Звернення в електронній формі можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному застосунку ПФУ, на порталі Дія.

"Це не вимагатиме очікування у чергах, мінімізує людський  фактор та ймовірність допущення помилок", – наголошує Мінсоцполітики.

За бажанням заявник може звернутися за субсидією особисто. 

Для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верств населення:

→ у разі призначенні житлової субсидії для прийомних та багатодітних сімей, сімей, у яких проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю, не враховуватиметься наявність автомобілів;

→ не враховуватимуться до сукупного доходу домогосподарств доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. 

→ продовжено на рік нарахування та виплати житлових субсидій і пільг на оплату ЖКП українцям, житло яких розташоване у зоні активних бойових дій чи під окупацією. 

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