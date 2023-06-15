Кабмин запустил эксперимент по быстрому предоставлению субсидии: инструкция

Кабинет министров запустил эксперимент по быстрому предоставлению субсидии. Соответствующее постановление, которое позволяет максимально упростить обращение граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении, правительство приняло 13 июня.

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Министерство соцполитики объяснило, как получить жилищную субсидию в один клик.

"Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления – максимально автоматизирован", –говорится в сообщении.

Согласно нововведению, гражданам не нужно будет собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о:

→ членов домохозяйства,

→ адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии),

→ счет в банке (в формате ІВАN), на который хотите получать выплату.

Затем следует определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно.

Обращение в электронной форме можно будет подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале Дия.

"Это не требует ожидания в очередях, минимизирует человеческий фактор и вероятность допущения ошибок", – отмечает Минсоцполитики.

По желанию заявитель может обратиться за субсидией лично.

Для обеспечения жилищными субсидиями наиболее уязвимых слоев населения:

→ при назначении жилищной субсидии для приемных и многодетных семей, семей, в которых проживают трое и более детей, а также семей, в состав которых входит лицо с инвалидностью, не будет учитываться наличие автомобилей;

→ не будут учитываться в совокупный доход домохозяйств доходы членов семьи, которые находятся за границей более 60 дней.

→ продлено на год начисление и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату ЖКУ украинцам, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией.