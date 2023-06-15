UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин запустил эксперимент по быстрому предоставлению субсидии: инструкция

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 11:42
Кабмин запустил эксперимент по быстрому предоставлению субсидии: инструкция - Фото
Фото: Depositphotos

Кабинет министров запустил эксперимент по быстрому предоставлению субсидии. Соответствующее постановление, которое позволяет максимально упростить обращение граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении, правительство приняло 13 июня.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министерство соцполитики объяснило, как получить жилищную субсидию в один клик.

"Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления – максимально автоматизирован", –говорится в сообщении.

Согласно нововведению, гражданам не нужно будет собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о:

→ членов домохозяйства,

→ адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии),

→ счет в банке (в формате ІВАN), на который хотите получать выплату.

Затем следует определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно.

Обращение в электронной форме можно будет подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале Дия.

"Это не требует ожидания в очередях, минимизирует человеческий фактор и вероятность допущения ошибок", – отмечает Минсоцполитики.

По желанию заявитель может обратиться за субсидией лично.

Для обеспечения жилищными субсидиями наиболее уязвимых слоев населения:

→ при назначении жилищной субсидии для приемных и многодетных семей, семей, в которых проживают трое и более детей, а также семей, в состав которых входит лицо с инвалидностью, не будет учитываться наличие автомобилей;

→ не будут учитываться в совокупный доход домохозяйств доходы членов семьи, которые находятся за границей более 60 дней.

→ продлено на год начисление и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату ЖКУ украинцам, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией.

Читайте также
Удорожание электроэнергии: что будет с субсидиями и льготами, рассказали в Минсоцполитики
Вера Касиян
субсидииминэкономики
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 