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В июне украинцы задонатили на армию рекордные 2,4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 11:30
В июне украинцы задонатили на армию рекордные 2,4 млрд грн - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд  грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июнь украинцы задонатили рекордные 2,4 млрд грн, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Наибольшие сборы оказались у платформы United24 – 5,54 млрд грн, или 66% от общего объема. На счета фонда "Вернись живым" поступило 1,81 млрд грн (22%), а в фонд Сергея Притулы – около 1 млрд грн (12%).

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Подавляющее большинство средств, перечисленных на счета United24, предназначено на нужды ВСУ (на оборону) – 4,93 млрд грн, или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные жертвовали на медицинскую помощь и на восстановление Украины – 0,45 млрд грн и 0,16 млрд грн соответственно.

Кроме того, в июне на оборону украинцы пожертвовали 2,4 млрд грн – абсолютный рекорд и почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум фиксировали в июле прошлого года – 2,24 млрд грн.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года – тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд грн в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросли сборы "Вернись живым" – 0,34 млрд грн против "средних" 0,29 млрд грн в течение января-мая текущего года. Рост в фонде Сергея Притулы составил 37% – в июне украинцы задонатили 0,22 млрд грн, тогда как в среднем в этом году на счета поступало  0,16 млрд грн.

Наталия Софиенко
United24Фонд Сергея ПритулыФонд Вернись живым
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