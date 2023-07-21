У червні українці задонатили на армію рекордні 2,4 млрд грн

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Найбільші збори виявилися у платформи United24 – 5,54 млрд грн, або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули – близько 1 млрд грн (12%).

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Переважна більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначена на потреби ЗСУ (на оборону) – 4,93 млрд грн, або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на медичну допомогу і на відбудову України – 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.

Крім того, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн – абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року – 2,24 млрд грн.

Водночас результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року – тоді United24 у середньому збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" – 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у фонді Сергія Притули склало аж 37% – у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.