В Киеве стало почти на 300 миллионеров больше. Задекларировали доход на 37 млрд грн
Число жителей Киева, задекларировавших доход выше 1 млн грн увеличилось за год на 272 человека до 3502 человек. Об этом сообщила начальник главного управления Государственной налоговой службы Киева Злата Лагутина со ссылкой на данные декларационной кампании-2021.
Совокупный доход столичных миллионеров составил 37,6 млрд грн, добавила Лагутина.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Они должны заплатить в общем 844,1 млн грн налога на доходы физлиц и 125,1 млн грн военного сбора. Налоги на доходы, указанные в годовых декларациях, необходимо заплатить до 1 августа текущего года, напоминают в ГНС.
Всего, жители Киева подали 15 800 деклараций. Общая сумма указанных в декларациях доходов составила 40,4 млрд грн.
В 2020 году доход выше 1 млн грн задекларировали 3230 жителей Киева.
- 15 апреля 2021 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4651 авторства президента Владимира Зеленского, который усиливает ответственность за внесение ложной информации в декларацию.
- 12 мая ГНС сообщила, что доход в более 1 млн грн задекларировало 8500 украинцев. В 2020 году в Украине было всего 3150 гривневых миллионеров.
- 18 мая Президент США Джо Байден отчитался о полученных за год доходах: вместе с супругой Джилл задекларировали $607 336 дохода.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии