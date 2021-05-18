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В Киеве стало почти на 300 миллионеров больше. Задекларировали доход на 37 млрд грн

18.05.2021, 11:02
В Киеве стало почти на 300 миллионеров больше. Задекларировали доход на 37 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Число жителей Киева, задекларировавших доход выше 1 млн грн увеличилось за год на 272 человека до 3502 человек. Об этом сообщила начальник главного управления Государственной налоговой службы Киева Злата Лагутина со ссылкой на данные декларационной кампании-2021. 

Совокупный доход столичных миллионеров составил 37,6 млрд грн, добавила Лагутина.

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Они должны заплатить в общем 844,1 млн грн налога на доходы физлиц и 125,1 млн грн военного сбора. Налоги на доходы, указанные в годовых декларациях, необходимо заплатить до 1 августа текущего года, напоминают в ГНС.

Всего, жители Киева подали 15 800 деклараций. Общая сумма указанных в декларациях доходов составила 40,4 млрд грн.

В 2020 году доход выше 1 млн грн задекларировали 3230 жителей Киева.

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Роман Брыль
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декларация о доходах миллионеры ГНС
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