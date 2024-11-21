В Киеве ветеранам увеличат компенсации за протезы и переоборудование авто

Киев будет софинансировать современные протезы для киевлян-защитников и поможет с переоборудованием авто для ветеранов с инвалидностью

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Городской совет Киева предусмотрел в бюджете на 2025 год 45 миллионов гривен на софинансирование протезов повышенной функциональности для защитников и переоборудование автомобилей для ветеранов с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Telegram мэр столицы Виталий Кличко отметил, что столица будет оплачивать изготовление протезов дополнительно к государственной помощи.

"Современные протезы – это возможность улучшить качество жизни для людей, получивших инвалидность, защищая Украину. Максимальная стоимость, оплачиваемая им государством, – до 2 млн грн. Киев дополнительно будет оплачивать изготовление протезов высокой функциональности и комфорта. Еще до 1,5 млн грн на одного человека", – подчеркнул Кличко.

Софинансирование будет проходить в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" на 2023 – 2025 годы.

Кличко также сообщил, что Киев уже в течение года дает компенсацию за приобретение автомобиля. Впрочем, часто человек уже имеет авто, но не может им пользоваться, потому что нет средств, чтобы переоборудовать его. Теперь ветераны смогут получать от города компенсацию за переоборудование авто.