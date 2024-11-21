У Києві ветеранам збільшать компенсації за протези та переобладнання авто

Київ співфінансуватиме сучасні протези для киян-захисників та допоможе з переобладнанням авто для ветеранів з інвалідністю

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Міська рада Києва передбачила в бюджеті на 2025 рік 45 мільйонів гривень на співфінансування протезів підвищеної функціональності для захисників та переобладнання автомобілів для ветеранів з інвалідністю. Про це інформує пресслужба мерії.

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У Telegram мер столиці Віталій Кличко зазначив, що столиця оплачуватиме виготовлення протезів додатково до державної допомоги.

"Сучасні протези – це можливість покращити якість життя для людей, які отримали інвалідність, захищаючи Україну. Максимальна вартість, яку оплачує їм держава, – до 2-х млн грн. Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів високої функціональності та комфорту. Ще до 1,5 млн грн на одну людину", – наголосив Кличко.

Співфінансування відбуватиметься в межах міської цільової програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" на 2023 – 2025 роки.

Кличко також повідомив, що Київ вже протягом року надає компенсацію за придбання автомобіля. Втім, часто людина вже має авто, але не може ним користуватись, бо не має коштів, щоб переобладнати його. Тепер ветерани зможуть отримувати від міста компенсацію за переобладнання авто.