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В Минреинтеграции анонсировали дополнительные выплаты жителям освобожденных территорий

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 12:41
В Минреинтеграции анонсировали дополнительные выплаты жителям освобожденных территорий - Фото
Ирина Верещук (Фото - скриншот видео Офиса президента)

С ноября жители недавно освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.  Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Минреинтеграции.

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По ее словам, жители деоккупированных территорий могут рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. 

"Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", — сообщила Верещук.

В Минреинтеграции отметили, что в освобожденных Харьковской и Херсонской областях  жители, которые проживали там на момент деоккупации, получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн через Укрпочту.

Верещук также заявила, что государство предоставляет жителям освобожденных территорий и гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплую одежду на зиму.

Наталія Фреїк
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харьковская область Херсонская область освобожденные территории денежная помощь
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