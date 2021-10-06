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В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 14:29
В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/ Facebook

С начала налоговой амнистии в бюджет поступило 3 млн грн платежей от граждан Украины. За последние две недели поступления увеличились вдвое, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

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С 1 сентября в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на более 56,5 млн грн в разных валютах, добавил он.

Гетманцев отмечал, что авторы налоговой амнистии не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса оформления в несколько дней.

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Наталия Фреик
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налоговая амнистия Даниил Гетманцев
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