В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн

С начала налоговой амнистии в бюджет поступило 3 млн грн платежей от граждан Украины. За последние две недели поступления увеличились вдвое, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

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С 1 сентября в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на более 56,5 млн грн в разных валютах, добавил он.

Гетманцев отмечал, что авторы налоговой амнистии не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса оформления в несколько дней.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.

Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода.

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Наталия Фреик

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