В Украине 180 тысяч переселенцев по ошибке получают помощь

В Украине 2,6 млн человек получают пособие для внутренне перемещенных лиц, при этом почти 180 тысяч из них она выплачивается по ошибке. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день 2 млн 600 тыс. человек ежемесячно получают помощь. В прошлом году это было 53 млрд грн, в этом году расходы составят 72 млрд грн", – сказала Верещук.

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По словам чиновницы, с 1 сентября часть ВПЛ уже не будут получать средства от государства. Это, в частности, те, кто не имеет официального статуса ВПЛ, люди, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин или вернулись к постоянному месту жительства. Также не будет выплат тем, кто недавно совершил дорогие покупки, например, приобрел новый автомобиль, дом или квартиру.

Кроме того, оказалось, что почти 10 тыс. человек числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них и дальше получают выплаты. Также зафиксировано почти 60 тыс. случаев, когда два члена семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для одних и тех же детей.