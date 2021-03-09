В Украине сорван рекордный лотерейный джекпот

Онлайн-игрок Украинской национальной лотереи выиграл крупнейший в Украине джекпот в 33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба УНЛ.

Сообщается, что обладатель выигрыша еще 4 марта – за два дня до розыгрыша - приобрел билет на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

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Украинская национальная лотерея – украинский оператор государственных лотереи, который проводит лотереи на основании лицензии под наблюдением Министерства финансов и Госказначейства. С момента основания в 1997 году компания выплатила 1523 выигрыша на сумму свыше 4 млрд грн, заявляют в УНЛ.

23 января 2021 года в США был продан билет национальной лотереи, который обеспечил выигрыш в $1 млрд.

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Александр Мясищев

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