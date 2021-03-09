UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине сорван рекордный лотерейный джекпот

09.03.2021, 10:34
В Украине сорван рекордный лотерейный джекпот - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Онлайн-игрок Украинской национальной лотереи выиграл крупнейший в Украине джекпот в 33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба УНЛ.

Сообщается, что обладатель выигрыша еще 4 марта – за два дня до розыгрыша - приобрел билет на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Украинская национальная лотерея – украинский оператор государственных лотереи, который проводит лотереи на основании лицензии под наблюдением Министерства финансов и Госказначейства. С момента основания в 1997 году компания выплатила 1523 выигрыша на сумму свыше 4 млрд грн, заявляют в УНЛ.
  • 23 января 2021 года в США был продан билет национальной лотереи, который обеспечил выигрыш в $1 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джекпот УНЛ лоторея украинская национальная лоторея
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 