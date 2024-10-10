В Украине ужесточили ответственность за незаконные рубки деревьев: какой штраф

Вырубка леса (Фото: Depositphotos)

Верховная Рада Украины приняла закон, значительно повышающий штрафы и наказания за нарушения в сфере лесопользования и противодействующий незаконному обороту древесины. Об этом сообщил народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Теперь незаконная вырубка деревьев или кустарников, а также повреждение или уничтожение лесных культур, сеянцев, саженцев или молодняка в лесных питомниках или на плантациях будут наказываться штрафами от 3400 до 8500 грн для граждан и от 5100 до 10 200 грн для должностных лиц.

За существенный ущерб предусмотрены штрафы от 34 000 до 85 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет.

Особенно жесткие санкции введены для случаев причинения вреда деревьям в парках, скверах, историко-культурных заповедниках или на территориях природно-заповедного фонда. За такие правонарушения штрафы будут составлять от 85 000 до 170 000 грн или ограничение свободы сроком от трех до пяти лет.

Также новый закон ужесточает ответственность за незаконную перевозку, хранение или сбыт древесины без соответствующих документов. Гражданам придется заплатить от 510 до 1020 грн, а должностным лицам — от 3400 до 5100 грн. При нанесении значительного ущерба предусмотрены штрафы до 51 000 грн или ограничение свободы до трех лет.

Этот шаг направлен на усиление контроля за лесными ресурсами и уменьшение объемов нелегальной вырубки лесов в Украине.