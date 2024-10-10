В Україні посилили відповідальність за незаконне вирубування дерев: який штраф

Вирубування лісу (Фото: Depositphotos)

Верховна Рада України ухвалила закон, який значно підвищує штрафи та покарання за порушення у сфері лісокористування та протидіє незаконному обігу деревини. Про це повідомив народний депутат із фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Відтепер незаконне вирубування дерев чи чагарників, а також пошкодження або знищення лісових культур, сіянців, саджанців або молодняка у лісових розсадниках чи на плантаціях каратимуться штрафами від 3400 до 8500 грн для громадян та від 5100 до 10 200 грн для посадових осіб.

За істотну шкоду передбачено штрафи від 34 000 до 85 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.

Особливо жорсткі санкції запроваджено для випадків заподіяння шкоди деревам у парках, скверах, історико-культурних заповідниках або на територіях природно-заповідного фонду. За такі правопорушення штрафи становитимуть від 85 000 до 170 000 грн або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років.

Також новий закон посилює відповідальність за незаконне перевезення, зберігання або збут деревини без відповідних документів. Громадянам доведеться сплатити від 510 до 1020 грн, а посадовцям — від 3400 до 5100 грн. У разі завдання значної шкоди передбачено штрафи до 51 000 грн або обмеження волі до трьох років.

Цей крок спрямований на посилення контролю над лісовими ресурсами та зменшення обсягів нелегального вирубування лісів в Україні.