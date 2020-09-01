В Украине ввели индексацию алиментов

Верховная Рада поддержала в целом проект закона №3112 о внесении изменений в закон об исполнительном производстве (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме). "За" проголосовали 321 народный депутат.

Проектом предусматривается устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка", - говорится в тексте закона.

Законопроектом предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

В документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

За основу этот закон Рада одобрила 18 июня.

СПРАВКА. Индексация алиментов – это механизм повышения размера алиментов , определенных судом в твердой денежной сумме, который позволяет частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на украинском рынке.

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4 февраля в Ивано-Франковске "заказали" экс-мужа за алименты.

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Наталия Софиенко

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