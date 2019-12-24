В реестр должников попали 1,7 млн украинцев. Как это происходит

С начала года в Единый реестр должников (ЕРД) попало более 1,7 млн украинцев. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% - физические лица.

Чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и не выполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения); неоплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.

Юристы предупреждают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.