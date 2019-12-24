Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В реестр должников попали 1,7 млн украинцев. Как это происходит

В реестр должников попали 1,7 млн украинцев. Как это происходит
24.12.2019, 11:32

Причиной попадания в ЕРД может быть невыполнение решений суда, просроченный админштраф, алименты или кредит

С начала года в Единый реестр должников (ЕРД) попало более 1,7 млн украинцев. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% - физические лица.

Чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и не выполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения);  неоплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.

Юристы предупреждают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

Напишите нам
реестр должников Единый реестр должников
Комментарии
Последние новости
 