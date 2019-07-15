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15.07.2019, 12:45

Реестр должников пополнился 1 млн украинцев. Что им грозит

Реестр должников пополнился 1 млн украинцев. Что им грозит

Должника, попавшего в Единый реестр, могут не выпустить за границу, отказать в приеме на работу, ему не откроют счет в банке

С начала года в Единый реестр должников (ЕРБ) попало более 1 млн украинцев. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы, начиная с 2016 года, количество должников ежегодно увеличивается. В 2016 году в реестр попало более 516 000 должников, в 2017-м - 1,2 млн, в 2018-м - еще 1,4 млн. С начала этого года в ЕРБ - более 1 млн должников.

Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

В ЕРБ попадают физические и юридические лица, которые проиграли суд и не выполнили его решение, не оплатили админштраф (например, за нарушение ПДД), не платят алименты, просрочили кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.

Когда государственным или частным исполнителям поступает исполнительное письмо о задолженности, данные переносятся в автоматизированную систему исполнительного производства. Оттуда они автоматически попадают в ЕРД.

За последние 12 месяцев среди компаний, которым должны украинцы, в основном банки и госучреждения. Например, Приватбанку должны более 113 000 украинцев, Государственной судебной администрация Украины - более 23 000, ПУМБу - более 20 000, Главному управлению Госказначейства в Киевей - почти 13 000.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины собрал информацию о более 80 000 заемщиков. Напомним, что с 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам. 

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Теги: должник, реестр должников
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