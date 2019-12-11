За месяц из реестра должников исчезли 50 000 ФОПов - Опендатабот

За последний месяц налоговый долг физических лиц – предпринимателей (ФОП) сократился на 2 млрд грн, а из реестра должников исчезли 50 000 ФОПов. Об этом пишет Опендатабот.

По данным сервиса, до ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос, а за последний месяц долг резко сократился, как на местном, так и на национальном уровнях.

Отмечается, что рекордсменом среди должников был ФОП Волчков Валерий Николаевич, чей налоговый долг составлял 281 млн грн. "Это почти 15% общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь. Теперь данные о задолженности Валерия Волчкова из реестра должников исчезли", - уточняют в Опендатабот.

В Государственной налоговой службе на запрос платформы, такую ​​динамику динамику объяснили тем, что все 50 000 ФОП погасили долг.

"В течение октября 2019 года 92,7 тыс. налогоплательщиками погашен налоговый долг. В то же время в течение указанного периода у 46,4 тыс. субъектов хозяйствования возник новый налоговый долг. Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно", - прокомментировали ситуацию в ГНС.

В начале декабря Опедатабот запустил функцию возможности сдачи налоговой отчетности через бот для ФОПов.

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