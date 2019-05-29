В Украине выросли долги по зарплате

На 1 мая 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,6 млрд грн, что на 6,2%, чем за предыдущий месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфографика - Госстат

По данным Госстата, на 1 мая задолженность экономически активных предприятий работникам увеличилась на 10,6% - до 1,4 млрд грн.

Быстрее всего задолженность по зарплате растет во Львовской (задолженность выросла на 75,3%), Черновицкой (+49%) и Херсонской (+18,1%) областях.

Самое большое сокращение долгов по зарплате Госстат зафиксировал в Хмельницкой (на 14,2%), Житомирской (2,6%) и Полтавской (2,2%) областях.

В Госстате отмечают, что статистика не учитывает временно оккупированные территории Крыма и неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Ранее сообщалось, что за год номинальная зарплата в Украине выросла на 21,1%, до 10 269 грн. Реальная зарплата, по данным статистического ведомства, увеличилась за год на 11,2%.