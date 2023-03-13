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Вкладчикам "Форвард банка" начали выплачивать возмещения

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:20
Вкладчикам
Фото: АО "Банк Форвард"

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 13 марта начал возмещение средств вкладчикам АО "Банк Форвард" по договорам банковского вклада вне зависимости от даты их окончания, сообщает пресс-служба Фонда.

Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

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Вкладчикам "Банка Форвард" возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 7 февраля 2023 года.

Выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Южный" и "ПУМБ".

Форвард Банк ранее назывался Российский стандарт (Украина). На рынке он находился с 2006 года. Контроллером банковской группы "Форвард", распавшейся 29 декабря 2019 года, числился российский водочный магнат и владелец холдинга "Русский Стандарт" Рустам Тарико.

Указом президента в октябре 2022 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

С 8 февраля по 7 марта включительно в банке работала временная администрация. Уполномоченным лицом фонда была экономист Елена Павелко.

Наталія Софієнко
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АТ "Банк Форвард"

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