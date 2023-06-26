Война в Украине не мешает обогащению польских миллиардеров. Топ-10 богатых

100 самых богатых людей Польши увеличили свое совокупное состояние за год на $11 млрд до $58 млрд. Ежегодный рейтинг 100 польских миллиардеров и мультимиллионеров опубликовало издание Wprost.

Наиболее состоятельные поляки еще никогда не были так богаты в истории Польши, однако их совокупный капитал — это всего лишь пятая часть состояния Илона Маска, отмечают в издании.

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Лидерство в рейтинге второй год подряд сохраняет Томаш Бернацкий, владелец сети супермаркетов Dino. Его состояние за год выросло на $2,5 млрд до $6 млрд. Он мог бы войти в рейтинг 500 самых богатых людей мира, заняв место между Джорджио Армани и Ринатом Ахметовым.

Второй место сохранил собственник торговой марки Cersanit и ряда других компаний Михал Соловов. Ему пришлось продать российские филиалы, но беднее он не стал. Напротив, его капитал вырос за год на 18% до $3,25 млрд.

Впервые в тройку вошел Ежи Старак, чья Polpharma является одним из крупнейших производителей лекарств в Европе. Его состояние увеличилось почти на 60% до $2,3 млрд.

Самая богатая полячка Доминика Кульчик заняла четвертое место в рейтинге с капиталом $2,2 млрд. Она владеет крупнейшей частной энергокомпанией Polenergia, которая занимается строительством ветряных электростанций.

Ее брат Себастьян Кульчик, владелец химгиганта Ciech, занял седьмое место в рейтинге с состоянием $1,85 млрд.

Пятое место принадлежит Павелу Марчевку ($2,15 млрд), владельцу разработчика видеоигр Techland. Последняя игра компании Dying Light за год разошлась тиражом более 30 миллионов копий.

На шестое место опустился Зигмунд Солорз ($2,15 млрд), владелец телекомгруппы Polsat Plus.

Замыкают десятку самых богатых поляков отец и сын Збигнев и Матеуш Юрошковы (8-е место, $1,62 млрд), владельцы девелопера Atal и крупнейшей частной букмекерской конторы STS. Лукаш Носек (9-е, $1,62 млрд), который будет заниматься строительством малых модульных реакторов в Польше. И Аркадиуш Мусь (10-е, $1,22 млрд) владелец Press Glass, одного из крупнейших производителей стеклопакетов в Европе.

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