Війна в Україні не заважає збагаченню польських мільярдерів. Десятка найбагатших

100 найбагатших людей Польщі збільшили свої статки за рік на $11 млрд до $58 млрд. Щорічний рейтинг 100 польських мільярдерів та мультимільйонерів опублікувало видання Wprost.

Найзаможніші поляки ще ніколи не були такими багатими в історії Польщі, проте їх сукупний капітал — це лише п'ята частина статків Ілона Маска, зазначають у виданні.

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Лідерство у рейтингу другий рік поспіль зберігає Томаш Бернацький, власник мережі супермаркетів Dino. Його статки за рік зросли на $2,5 млрд до $6 млрд. Він міг би увійти до рейтингу 500 найбагатших людей світу, посівши місце між Джорджіо Армані та Рінатом Ахметовим.

Друге місце зберіг власник торгової марки Cersanit та інших компаній Міхал Соловов. Йому довелося продати російські філії, але біднішим він не став. Навпаки, його капітал зріс протягом року на 18% до $3,25 млрд.

Вперше до трійки увійшов Єжі Старак, чия Polpharma є одним із найбільших виробників ліків у Європі. Його статки збільшилися майже на 60% до $2,3 млрд.

Найбагатша полячка Домініка Кульчик посіла четверте місце у рейтингу з капіталом $2,2 млрд. Вона володіє найбільшою приватною енергокомпанією Polenergia, яка займається будівництвом вітрових електростанцій.

Її брат Себастьян Кульчик, власник хімгіганта Ciech, посів сьоме місце у рейтингу зі статками $1,85 млрд.

П'яте місце належить Павелу Марчевку ($2,15 млрд), власнику розробника відеоігор Techland. Остання гра компанії Dying Light за рік розійшлася тиражем понад 30 мільйонів копій.

На шосте місце опустився Зігмунд Солорз ($2,15 млрд), власник телеком-групи Polsat Plus.

Замикають десятку найбагатших поляків батько та син Збігнєв та Матеуш Юрошкови (8-е місце, $1,62 млрд), власники девелопера Atal та найбільшої приватної букмекерської контори STS. Лукаш Носек (9-те, $1,62 млрд), який займатиметься будівництвом малих модульних реакторів у Польщі. Та Аркадіуш Мусь (10-те, $1,22 млрд) власник Press Glass, одного з найбільших виробників склопакетів у Європі.

19 травня 2023 року уродженець Одеси мільярдер Лен Блаватник позбавився останнього великого активу в Росії.

24 травня найбагатший мільярдер світу втратив $11 млрд за день через обвал акцій люксових брендів.

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