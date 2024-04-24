Все имущество и счета экс-председателя Верховного суда Князева арестовали

Всеволод Князев выходит из СИЗО (Фото: Telegram/Олег Новиков)

Исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на все имущество и счета бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. В бюджет взыщут почти 1 млн гривен — стоимость подарка, полученного незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Такое решение было принято, поскольку бывший председатель Исполнительной службы не выполнил постановление суда о конфискации незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

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Заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко пояснил, что если на счетах Князева не будет средств, то стоимость незаконно полученного подарка могут взыскать с его имущества. Известно, что экс-председатель Верховного Суда владеет четырьмя единицами недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.

Дело Князева

В мае 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии "масштабной коррупции" в Верховном суде Украины. По версии следствия, Князев является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

16 мая экс-председателю Верховного суда и его сообщнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн (~101,5 млн грн).

31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

На заседании 26 сентября Князев заявил, что из-за ареста имущества и активов не может проплатить интернет в СИЗО, чтобы подготовиться к суду и внести залог.

В октябре ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с Князевым разоблачили на получении взятки.

Согласно договору, около 50 млн грн переведут на нужды ВСУ: 21 млн – деньги, которые адвокат обязался предоставить, ~29 млн – изъятые в ходе расследования средства.

31 января бывший председатель Верховного суда был освобожден из следственного изолятора под залог. 6 февраля ВСП принял решение о временном отстранении Князева – решение должно было действовать до 6 апреля 2024 года.

За время следствия залог Князева уменьшали семь раз. 31 мая 2023 года, из-за требования защиты, его снизили с 107 млн до 75 млн грн, 5 сентября уменьшили до 55 млн, 26 сентября – до 45 млн, 11 октября – до 35 млн, 5 декабря – до 27 млн, 21 декабря – до 20 млн, 30 января 2024 года – 18,168 млн.

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