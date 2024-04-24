Все майно та рахунки ексголови Верховного суду Князєва арештували

Всеволод Князєв виходить з СІЗО (Фото: Telegram/Олег Новіков)

Виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт на все майно й рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. До бюджету стягнуть майже 1 млн гривень — вартість подарунка, який той отримав незаконно. Про це повідомили в пресслужбі Мін’юсту.

Таке рішення ухвалили, оскільки колишній голова Виконавчої служби не виконав постанову суду щодо конфіскації незаконно отриманого подарунка у розмірі 906 600 грн.

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Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко пояснив, що якщо на рахунках Князєва не буде коштів, то вартість незаконно отриманого подарунка стягнуть із його майна. Відомо, що ексголова Верховного суду володіє чотирма одиницями нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Справа Князєва

У травні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття "масштабної корупції" у Верховному суді України. За версією слідства, Князєв є членом "бек-офісу", який за хабар міг сприяти ухваленню необхідного для бізнесмена Костянтина Жеваго рішення.

16 травня ексголові Верховного суду та його спільнику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн (~101,5 млн грн).

31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

На засіданні 26 вересня Князєв заявив, що через арешт майна й активів не може проплатити інтернет у СІЗО, щоб підготуватися до суду та внести заставу.

У жовтні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого разом із Князєвим викрили на отриманні хабаря.

Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.

31 січня колишнього голову Верховного суду було звільнено зі слідчого ізолятора під заставу. 6 лютого ВРП ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Князєва – рішення мало діяти до 6 квітня 2024 року.

За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів. 31 травня 2023 року, через вимогу захисту, її знизили зі 107 млн до 75 млн грн, 5 вересня зменшили до 55 млн, 26 вересня – до 45 млн, 11 жовтня – до 35 млн, 5 грудня – до 27 млн, 21 грудня – до 20 млн, 30 січня 2024 року – 18,168 млн.

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