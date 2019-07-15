Всемирный банк посоветовал Украине притормозить рост "минималки"

Во Всемирном банке считают, что в Украине нужно остановить стремительный рост минимальной зарплаты до завершения основных структурных реформ в экономике. Об этом заявила в интервью Зеркалу Недели экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

По ее словам, повышение "минималки" без увеличения производительности труда приводит к тому, что спрос увеличивается намного быстрее, чем предложение, а это один из факторов давления на инфляцию.

Головач подчеркнула, что стимулирование внутреннего потребления за счет государственных расходов приводит к негативным последствиям.

"С одной стороны, государство не имеет свободных средств для инвестиций в экономику, а с другой - стоимость средств для бизнеса также будет увеличиваться, ограничивая и их инвестиции", - отметила она.

"Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП (минимальной зарплаты – Ред.) до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, какие-либо повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста", - сказала Головач.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине минимальная зарплата выросла до 4173 грн.

С января 2018-го "минималка" была на уровне 3723 грн, с января 2017- го - 3200 грн.