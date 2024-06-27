"Я зарабатываю 420 000 грн". Глава Укрэнерго назвал свою зарплату

Кудрицкий опроверг информацию о его зарплате якобы в 2 млн грн в месяц

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Зарплаты членов правления Укрэнерго составляют около 250 000 – 300 000 грн в месяц, председателя правления Владимира Кудрицкого – примерно 420 000 грн. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

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Он подчеркнул: ни о каких 2 млн грн в месяц, о которых на днях писали в медиа, речь не идет. Кудрицкий отметил, что его зарплата не менялась с 2020 года, а оплата труда персонала Укрэнерго за этот период выросла в среднем на 70%.

"Мою зарплату мне установил наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 000 грн в месяц после уплаты налогов", – рассказал Кудрицкий.