"Я заробляю 420 000 грн". Глава Укренерго назвав свою зарплату

Кудрицький спростував інформацію про його зарплатню нібито у 2 млн грн на місяць

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Зарплати членів правління Укренерго становлять близько 250 000 – 300 000 грн на місяць, голови правління Володимира Кудрицького – приблизно 420 000 грн. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

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Він підкреслив: ні про жодні 2 млн грн на місяць, про які днями писали у медіа, не йдеться. Кудрицький наголосив, що його зарплата не змінювалася з 2020 року, а оплата праці персоналу Укренерго за цей період зросла в середньому на 70%.

"Мою зарплату мені встановила наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 000 грн на місяць після сплати податків", – розповів Кудрицький.