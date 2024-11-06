За год в Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК вдвое

21 336 долгов за штрафы из-за нарушения правил военного учета было открыто в Украине в этом году

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В Украине становится больше долгов за штрафы, выписанные из-за нарушений правил военного учета. Более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине. Это уже в два раза больше, чем за весь 2023 год.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Только каждый третий просроченный штраф в этом году платят. Для сравнения, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72%.

Подавляющее большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 исполнительное производство или 99%. Впрочем, становится все больше женщин, имеющих штрафы из-за нарушения правил военного учета. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

В Украине с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин определенных профессий от 18 до 60. Чтобы не получить штраф, женщины должны были стать на учет до 17 июля 2024 года.

17 мая 2024 года президент Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение военного учета.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны были обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства.

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