За год в Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК вдвое
В Украине становится больше долгов за штрафы, выписанные из-за нарушений правил военного учета. Более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине. Это уже в два раза больше, чем за весь 2023 год.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.
Только каждый третий просроченный штраф в этом году платят. Для сравнения, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72%.
Подавляющее большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 исполнительное производство или 99%. Впрочем, становится все больше женщин, имеющих штрафы из-за нарушения правил военного учета. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.
В Украине с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин определенных профессий от 18 до 60. Чтобы не получить штраф, женщины должны были стать на учет до 17 июля 2024 года.
- 17 мая 2024 года президент Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение военного учета.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны были обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства.
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