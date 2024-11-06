За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК удвічі

21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч

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В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

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Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 провадження або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

17 травня 2024 року президент Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні були оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання.

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