За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК удвічі
В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.
Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.
Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.
Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 провадження або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.
В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.
- 17 травня 2024 року президент Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку.
- З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні були оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання.
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