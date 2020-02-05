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"Справедливо". Зарплаты министров привяжут к средней по стране

"Справедливо". Зарплаты министров привяжут к средней по стране
05.02.2020, 09:42

Зеленский посчитал справедливой привязку зарплат министров к средней по стране

Кабинет министров решил привязать зарплату членов правительства к средней по стране, а также ограничить выплату премий размером одного оклада. Президент Владимир Зеленский поддержал такое решение, сообщает пресс-служба главы государства.

“Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат”, - сказал премьер Алексей Гончарук.

“И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад”, - добавил он.

Вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публиковаться ежемесячно, отметил глава правительства.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - прокомментировал решение Зеленский.

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