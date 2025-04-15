Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

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Владимир Зеленский подписал закон №12093 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, связанных с военным учетом. Об этом говорится в карточке закона №12093 на сайте Верховной Рады.

Военнообязанные теперь смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% в Резерв+.

В проекте закона на сайте парламента отмечается: если лицо, совершившее административное правонарушение по статьям о нарушении военного учета в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу уплатило не менее 50% размера штрафа, такое постановление считается исполненным.

В случае самостоятельного обращения в уполномоченные органы и добровольную уплату штрафа его сумма уменьшается до 8500 грн вместо 17 000 грн. В законе отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 30 дней постановление подлежит принудительному исполнению.

Как работает онлайн-оплата штрафов через Резерв+:

В приложении Резерв+ человек добровольно признает нарушение и подает соответствующее заявление. После рассмотрения в Резерв+ поступает постановление об административном правонарушении. Пользователь платит штраф по указанным реквизитам прямо в приложении. После подтверждения платежа постановление считается исполненным.

Важно: После подачи заявления и вынесения постановления у военнообязанного будет 20 дней, чтобы уплатить штраф со скидкой 50%. Если не уложиться в этот срок — придется уплатить полную сумму.

Закон также предусматривает новую норму в КУоАП: если нарушитель военного учета добровольно идет на службу, производство по делу закрывается автоматически.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.