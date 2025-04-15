Зеленський підписав закон про знижку у 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК
Володимир Зеленський підписав закон № 12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, пов’язані з військовим обліком. Про це йдеться у картці закону №12093 на сайті Верховної Ради.
Військовозобов’язані тепер зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв+.
У проєкті закону на сайті парламенту зазначається: якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення за статтями про порушення військового обліку упродовж 10 календарних днів з дня набрання постановою законної сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу, така постанова вважається виконаною.
У разі самостійного звернення до уповноважених органів та добровільної сплати штрафу його сума зменшується до 8500 грн замість 17 000 грн. У законі зазначається, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів постанова підлягає примусовому виконанню.
Як працює онлайн-сплата штрафів через Резерв+:
- У застосунку Резерв+ людина добровільно визнає порушення та подає відповідну заяву.
- Після розгляду в Резерв+ надходить постанова про адміністративне правопорушення.
- Користувач сплачує штраф за вказаними реквізитами просто в застосунку. Після підтвердження платежу постанова вважається виконаною.
Важливо: Після подання заяви та винесення постанови у військовозобов’язаного буде 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50%. Якщо не вкластися в цей термін — доведеться сплатити повну суму.
Закон також передбачає нову норму у КУпАП: якщо порушник військового обліку добровільно йде на службу, провадження у справі закривається автоматично.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
- 12 жовтня 2024 року стало відомо, що чоловіки матимуть три дні на те, щоб забрати повістку з пошти. В інакшому випадку загрожуватиме штраф – до 25 000 грн.
- 22 листопада Міноборони повідомляло, що у застосунку "Резерв+" планують ввести функцію онлайн-оплати штрафів за порушення військового обліку.