Зеленський підписав закон про знижку у 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

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Володимир Зеленський підписав закон № 12093 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, пов’язані з військовим обліком. Про це йдеться у картці закону №12093 на сайті Верховної Ради.

Військовозобов’язані тепер зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв+.

У проєкті закону на сайті парламенту зазначається: якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення за статтями про порушення військового обліку упродовж 10 календарних днів з дня набрання постановою законної сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі самостійного звернення до уповноважених органів та добровільної сплати штрафу його сума зменшується до 8500 грн замість 17 000 грн. У законі зазначається, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів постанова підлягає примусовому виконанню.

Як працює онлайн-сплата штрафів через Резерв+:

У застосунку Резерв+ людина добровільно визнає порушення та подає відповідну заяву. Після розгляду в Резерв+ надходить постанова про адміністративне правопорушення. Користувач сплачує штраф за вказаними реквізитами просто в застосунку. Після підтвердження платежу постанова вважається виконаною.

Важливо: Після подання заяви та винесення постанови у військовозобов’язаного буде 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50%. Якщо не вкластися в цей термін — доведеться сплатити повну суму.

Закон також передбачає нову норму у КУпАП: якщо порушник військового обліку добровільно йде на службу, провадження у справі закривається автоматично.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.