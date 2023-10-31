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Жены, матери и дочери воинов ВСУ могут получить помощь от международного женского фонда

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 12:16
Жены, матери и дочери воинов ВСУ могут получить помощь от международного женского фонда - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международный благотворительный фонд Mama Мoya предоставляет целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

- мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;

- мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

- мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.

Просмотреть условия участия подробнее можно здесь.

Наталия Софиенко
финансовая помощьMama Мoya
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