Жены, матери и дочери воинов ВСУ могут получить помощь от международного женского фонда

Международный благотворительный фонд Mama Мoya предоставляет целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

- мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;

- мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

- мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.

Просмотреть условия участия подробнее можно здесь.