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Дружини, матері та доньки воїнів ЗСУ можуть отримати допомогу від міжнародного жіночого фонду

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 12:16
Дружини, матері та доньки воїнів ЗСУ можуть отримати допомогу від міжнародного жіночого фонду - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії, інформує пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

- житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

- чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

- чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

- чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі учасникам необхідно зареєструватися за посиланням.

В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

Переглянути умови участі детальніше можна тут.

Наталія Софієнко
фінансова допомогаблагодійна організаціяMama Мoya
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