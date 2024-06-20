Жители многоэтажек не могут получить субсидии: В Минсоцполитики назвали причины

ОСМД могут не передавать данные в Пенсионный фонд относительно получателей субсидий. Поэтому украинцы могут остаться без льгот

Коммунальные платежи (Фото: Киевтеплоэнерго)

Часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не подают в Пенсионный фонд данные, необходимые для назначения жилищных субсидий и льгот. Поэтому жильцы таких домов могут не получить выплаты, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что документы по назначению субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера осуществляется автоматически.

С 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. ПФУ создал возможность подать упрощенное обращение за назначением жилищной субсидии, когда члену семьи нужно только подать заявление, а органы Фонда самостоятельно из официальных источников осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Также на портале электронных услуг Пенсионного фонда были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД.