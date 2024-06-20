Жителі багатоповерхівок не можуть отримати субсидії: У Мінсоцполітики назвали причини

ОСББ можуть не передавати дані до Пенсійного фонду щодо отримувачів субсидій. Через це українці можуть залишитися без пільг

Комунальні платежі (Фото: Київтеплоенерго)

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду дані, необхідні для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", – йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їхнього розміру здійснюється автоматично.

З 1 грудня 2022 року житлові субсидії та пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати заяву, а органи Фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг Пенсійного фонду було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.