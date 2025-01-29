В Украине до сих пор не могут ввести индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые помогали бы развивать инвестиционный рынок и экономику страны. Соответствующий законопроект должны были подать на рассмотрение еще в прошлом году. Но проблема до сих пор остается.

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Зачем нужны индивидуальные инвестиционные счета и в чем их особенность – в материале LIGA.net

Почему отсутствие инвестиционных счетов тормозит экономику

Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы "Универ", говорит, что в целом существенное влияние на инвестиционный рынок в 2025 году будет иметь рост инфляции и военного сбора.

Все это повлияет и на доступные инвестиционные инструменты, например, из-за роста инфляции до 11,2%, годовые депозиты со средней ставкой 14% имеют более низкую доходность, чем инфляция. То есть реальная доходность отрицательная.

"Что с этим можно сделать? Чтобы оставить инструменты привлекательными и развивать наш рынок капитала – ввести личные краткосрочные и долгосрочные счета. Это аналог ISA (Individual Saving Account) – специальные брокерские договоры, где клиент инвестирует средства на несколько лет. На этом счете лежат или средства, или с этого счета куплены различные финансовые инструменты (акции, облигации и т.д.). Но доход от этих инструментов не облагается налогом, если эти средства не снимаются в течение определенного периода", – пояснил Козак.

Именно на этих счетах собираются большие суммы средств. У нас нет такого закона, таких счетов, и потому нет средств на рынке капитала. У украинского инвестора нет возможности инвестировать на долгое время и получить льготу – отсутствие налога на доход на этих счетах. В общем, единственный доход от инвестиций в Украине, который не облагается налогом, – это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).