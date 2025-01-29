В Україні досі не можуть запровадити особові інвестиційні рахунки (ОІР), які б допомагали розвивати інвестиційний ринок та економіку країни. Відповідний законопроєкт мали подати на розгляд ще минулого року. Але проблема досі залишається.

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Для чого потрібні особові інвестиційні рахунки та в чому їх особливість – в матеріалі LIGA.net

Чому відсутність інвестиційних рахунків гальмує економіку

Тарас Козак, засновник та президент інвестиційної групи "Універ", каже, що загалом суттєвий вплив на інвестиційний ринок у 2025 році матиме саме зростання інфляції та військового збору.

Все це вплине і на доступні інвестиційні інструменти, наприклад, через зростання інфляції до 11,2%, річні депозити із середньою ставкою 14% мають нижчу дохідність, ніж інфляція. Тобто реальна дохідність відʼємна.

"Що з цим можна зробити? Щоб залишити інструменти привабливими й розвивати наш ринок капіталу – запровадити особові короткострокові та довгострокові рахунки. Це аналог ISA (Individual Saving Account) – спеціальні брокерські договори, де клієнт інвестує кошти на кілька років. На цьому рахунку лежать або кошти, або з цього рахунку куплені різні фінансові інструменти (акції, облігації тощо). Але дохід від цих інструментів не оподатковується, якщо ці кошти не знімаються протягом певного періоду", – пояснив Козак.

Саме на цих рахунках збираються величезні суми коштів. В нас немає такого закону, таких рахунків, і тому немає коштів на ринку капіталу. Українській інвестор не має можливості інвестувати на довгий час і отримати пільгу – відсутність податку на дохід на цих рахунках. Загалом, єдиний дохід від інвестицій в Україні, який не оподатковується, – це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).