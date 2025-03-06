Заявления Дональда Трампа о его "конкретном плане окончания войны" всколыхнули стоимость акций как украинских, так и российских компаний.

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"В зависимости от того, как изменяются настроения и риторика, изменяются и направления движения цены активов", – констатирует в комментарии LIGA.net член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. Но базовые ожидания более положительные. И колебание курса это отражает.

Рост на ожиданиях

В целом за февраль месяц индекс акций украинских компаний WIG Ukraine на Варшавской фондовой бирже вырос на 76,42%.

Наиболее существенный рост стоимости акций (+387%) продемонстрировала компания, специализирующаяся на добыче, обогащении и реализации энергетического и коксующегося угля – Coal Energy SA (CLE). Доля индекса компании у WIG-Ukraine составляет 3,98%.

Вторым по показателю роста стоимости акций за последний месяц – плюс 34% – стал ведущий производитель молочной продукции в Центральной и Восточной Европе (продукция экспортируется более чем в 30 стран мира) – Milkiland NV (MLK). Доля индекса WIG-Ukraine – 3,43%.

Плюс 97,6% за последний месяц прибавили в стоимости акции агропроизводителя KSG Agro SA (KSG). Доля индекса WIG-Ukraine – 6,67%.

Цена акций одного из ведущих украинских производителей сельскохозяйственной продукции Industrial Milk Company SA (IMC) с существенной долей индекса WIG-Ukraine – 44,51% – на фоне разговоров о перспективах прекращения войны в Украине выросла на 77,84%.

Акции аграрной компании Agroton PLC (AGT) – шестой в Европе производитель по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже, – выросли на 64%. Доля индекса компании у WIG-Ukraine – 5,07%.

Стоимость акций аграрной компании ASTARTA HOLDING PLC (AST), ее доля индекса в WIG-Ukraine составляет 35,29%, за последний месяц выросла на 35,35%.