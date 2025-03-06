Заяви Дональда Трампа про його "конкретний план закінчення війни" сколихнули вартість акцій як українських, так і російських компаній.

"Залежно від того, як змінюються настрої та риторика, змінюються й направлення руху ціни активів", – констатує в коментарі LIGA.net член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. Але базові очікування більш позитивні. Й коливання курсу це відображає.

Ріст на очікуваннях

Загалом за лютий місяць індекс акцій українських компаній WIG Ukraine на Варшавській фондовій біржі зріс на 76,42%.

Найбільш суттєве зростання вартості акцій (+387%) продемонструвала компанія, що спеціалізується на видобутку, збагаченні та реалізації енергетичного й коксівного вугілля – Coal Energy S.A. (CLE). Частка індексу компанії у WIG-Ukraine складає 3,98%.

Другим за показником зростання вартості акцій за останній місяць – плюс 34% – став провідний виробник молочної продукції в Центральній і Східній Європі (продукція експортується в понад 30 країн світу) – Milkiland NV (MLK). Частка індексу WIG-Ukraine – 3,43%.

Плюс 97,6% за останній місяць додали у вартості акції агровиробника KSG Agro SA (KSG). Частка індексу WIG-Ukraine – 6,67%.

Ціна акцій одного з провідних українських виробників сільськогосподарської продукції Industrial Milk Company S.A. (IMC) із суттєвою часткою індексу WIG-Ukraine – 44,51% – на тлі розмов про перспективи припинення війни в Україні зросла на 77,84%.

Акції аграрної компанії Agroton PLC (AGT) – шостий у Європі виробник за площею земель, що обробляються, серед представників аграрних компаній, акції яких котируються на біржі – зросли на 64%. Частка індексу компанії у WIG-Ukraine – 5,07%.

Вартість акцій аграрної компанії ASTARTA HOLDING PLC (AST), частка індексу якої у WIG-Ukraine складає 35,29%, за останній місяць зросла на 35,35%.