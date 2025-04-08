Revolut предоставил возможность украинцам открывать счета. Как их пополнять с украинских банковских карт? Как после этого присылать средства на инвестиционные брокерские счета, в частности Interactive Brokers (американский брокер, открывающий счета украинцам)?

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На что следует обращать внимание при проведении таких переводов и каков размер комиссионных?

LIGA.net публикует конспект ответов на эти вопросы из видео Youtube-канала "Сімейний бюджет".

Revolut – регистрация, комиссионные, лимиты

Для того чтобы зарегистрироваться в Revolut, нужно загрузить приложение на мобильный телефон и пошагово пройти регистрацию. Из преимуществ – в Revolut можно пройти верификацию с помощью "Дія".

После регистрации автоматически открывается счет в евро. Но добавить счет в долларах тоже возможно. В этом поможет кнопка "больше", которая отображается на главном экране как три точки, и выбор опции "добавить новый аккаунт".

Сразу можно заказать виртуальную карту, что позволяет сделать кнопка с изображением карты в правом верхнем углу меню. Это бесплатно.

Дальше счет можно пополнять как в долларах, так и в евро.

Для этого есть несколько способов:

с помощью Apple Pay или Google Pay;

карт украинских банков;

платежей р2р (с англ. peer-to-peer или person-to-person – денежные переводы от одного человека другим людям) с помощью виртуальной карты Revolut.

После регистрации первое пополнение бесплатно.

У Google Pay или Apple Pay и карт украинских банков комиссия пополнения на стороне от Revolut будет 1,3%. Еще может быть дополнительная комиссия от украинских банков – около 1%, или минимум $1, или 1 евро. Если же пополнять средства методом р2р, то есть с украинской валютной карты на карту Revolut, тогда комиссионные будут только от украинских банков.

В Украине по состоянию на март 2025 года есть несколько лимитов по переводам за границу. В частности – за календарный месяц в одном банке можно купить валюту онлайн на сумму до 50 000 грн в долларах или евро.

Второй лимит – за календарный месяц из одного банка можно выслать 100 000 грн эквивалента в долларах или в евро. Еще в некоторых банках бывают лимиты на разовый перевод в 30 000 грн.

Пополнение счета в Interactive Brokers из Revolut: детали, комиссионные

Для пополнения счета в Interactive Brokers с помощью Revolut нужно зайти в виртуальный кабинет брокеров, нажать "депозит" и выбрать метод пополнения (через меню Bank Wire).

Валюта пополнения – доллар. В поле для введения нужной информации, которое откроется, следует указать: Revolut, номер счета и депозит на сумму, которая должна поступить Interactive Brokers.

После этого уже в приложении Revolut нужно выбирать "платежи" – новый – банк получатель (Bank recipient) – детали аккаунта. В "деталях" выбрать данные "бизнес", а не "частное лицо", страна – США, валюта – доллар, SWIFT-перевод (международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей) вместо ACH (денежные переводы между банковскими счетами в США) и внести данные с открытого в Interactive Brokers счета.

В поле "адрес", если нужного не найдется автоматически, выбрать "добавить собственноручно" и указать его уже непосредственно из реквизитов Interactive Brokers (One Pick Plaza, идентификационный номер, город Гринвич, штат Коннектикут).

Среди других важных моментов – после того, как оформили реквизиты для платежей, в дальнейшем при осуществлении непосредственных переводов с помощью Revolut нужно обязательно указывать номер счета в Interactive Brokers и от кого платеж – фамилию и имя.

Минимальная комиссия Revolut за такой перевод – $1,36, а максимальная – 0,15% от суммы.

Перед отправкой денег данные можно снова проверить или скорректировать.

С переводами в евро схожая история. Для них тоже нужно создать типичный шаблон платежей с помощью Revolut, через опцию "новый платеж". Но в таком случае банковский перевод будет через SEPA (платеж, совершаемый между странами Единой зоны платежей в евро), а не SWIFT.

Также для евро нужны данные по IBAN – международный номер банковского счета, стандартный для межбанковских расчетов на территории Европейского Союза. Страна назначения платежа будет, соответственно, не США, а одна из европейских, например – Германия.

Комиссии за перевод евро из Revolut на Interactive Brokers нет.

Из других важных особенностей – если используется платежная карта Visa, а не MasterCard, комиссия за пополнение может составлять 2,5%.

В любом случае, перед тем как списать средства с карты в кабинете Revolut, будет указано, какие комиссионные будут за списание. Если какая-либо комиссия не устраивает, то этот перевод можно отменить.