Revolut надав можливість українцям відкривати рахунки. Як їх поповнювати з українських банківських карток? Як після цього надсилати кошти на інвестиційні брокерські рахунки, зокрема на Interactive Brokers (американський брокер, який відкриває рахунки українцям)?

На що варто звертати увагу під час проведення таких переказів та який розмір комісійних?

LIGA.net публікує конспект відповідей на ці питання з відео Youtube-каналу "Сімейний бюджет".

Revolut – реєстрація, комісійні, ліміти

Для того, щоб зареєструватися в Revolut, потрібно завантажити застосунок на мобільний телефон і покроково пройти реєстрацію. З переваг – в Revolut можна пройти верифікацію за допомогою Дії.

Після реєстрації автоматично відкривається рахунок в євро. Але додати рахунок у доларах також можливо. В цьому допоможе кнопка "більше", яка відображена на головному екрані як три крапки, та вибір опції "додати новий акаунт".

Одразу можна замовити віртуальну картку, що дозволяє зробити кнопка із зображенням картки в правому верхньому кутку меню. Це безплатно.

Далі рахунок можна поповнювати як в доларах, так і в євро.

Для цього є декілька способів:

за допомогою Apple Pay або Google Pay;

карток українських банків;

платежів р2р (з англ. peer-to-peer або person-to-person – грошові перекази від однієї людини іншим людям) за допомогою віртуальної картки Revolut.

Після реєстрації перше поповнення є безплатним.

У Google Pay або Apple Pay та карток українських банків комісія поповнення на стороні від Revolut буде 1,3%. Ще може бути додаткова комісія від українських банків – близько 1%, або мінімум $1 чи 1 євро. Якщо ж надсилати кошти методом р2р, тобто з української валютної картки на картку Revolut, тоді комісійні будуть тільки від українських банків.

В Україні станом на березень 2025 року є декілька лімітів щодо переказів за кордон. Зокрема – за календарний місяць в одному банку можна купити валюту онлайн на суму до 50 000 грн в доларах або в євро.

Другий ліміт – за календарний місяць з одного банку можна надіслати 100 000 грн еквівалента в доларах або в євро. Ще в деяких банках бувають ліміти на разовий переказ у 30 000 грн.

Поповнення рахунку в Interactive Brokers із Revolut: деталі, комісійні

Для поповнення рахунку в Interactive Brokers за допомогою Revolut потрібно зайти у віртуальний кабінет брокерів, натиснути "депозит" і обрати метод поповнення (через меню Bank Wire).

Валюта поповнення – долар. У полі для введення потрібної інформації, яке відкриється, треба зазначити: Revolut, номер рахунку і депозит на суму, яка має надійти Interactive Brokers.

Після цього вже в застосунку Revolut треба обирати "платежі" – новий – банк отримувач (Bank recipient) – деталі акаунту. В "деталях" вибрати дані "бізнес", а не "приватна особа", країна – США, валюта – долар, SWIFT-переказ (міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів) замість ACH (грошові перекази між банківськими рахунками у США) і внести дані з відкритого в Interactive Brokers рахунку.

У полі "адреса", якщо потрібної не знайдеться автоматично, вибрати "додати власноруч" і зазначити її вже безпосередньо з реквізитів Interactive Brokers (One Pick Plaza, ідентифікаційний номер, місто Гринвіч, штат Коннектикут).

Серед інших важливих моментів – після того, як оформили реквізити для платежів, надалі під час здійснення безпосередніх переказів за допомогою Revolut потрібно обов'язково вказувати номер рахунку в Interactive Brokers та від кого платіж – прізвище й ім'я.

Мінімальна комісія Revolut за такий переказ – $1,36, а максимальна – 0,15% від суми.

Перед відправленням грошей дані можна ще раз перевірити чи скоригувати.

З переказами в євро схожа історія. Для них теж треба створити типовий шаблон платежів за допомогою Revolut, через опцію "новий платіж". Та в такому випадку банківський переказ буде через SEPA (платіж, який здійснюється між країнами Єдиної зони платежів у євро), а не SWIFT.

Також для євро потрібні дані щодо IBAN – міжнародний номер банківського рахунку, стандартний для міжбанківських розрахунків на території Європейського Союзу. Країна призначення платежу буде, відповідно, не США, а одна з європейських, зокрема – Німеччина.

Комісії за переказ євро з Revolut на Interactive Brokers немає.

З інших важливих особливостей – якщо використовується платіжна картка Visa, а не MasterCard, тоді комісія за поповнення може становити 2,5%.

В будь-якому випадку, перед тим, як списати кошти з картки в кабінеті Revolut, буде вказано, які комісійні будуть за списання. Якщо якась комісія не влаштовує, то цей переказ можна скасувати.